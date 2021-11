Calciomercato Roma: offerto Chambers dell'Arsenal

La Roma si guarda intorno per un terzino destro. Uno degli obiettivi del mercato di gennaio dei giallorossi è trovare un esterno in grado di far rifiatare Karsdorp, finora sempre impegnato da Mourinho visto che le alternative non convincono affatto lo Special One. Nelle ultime ore è spuntata anche una vecchia conoscenza: Calum Chambers, difensore 26enne dell'Arsenal e già accostato ai giallorossi 5 anni fa.

Il giocatore inglese, in passato nel giro della nazionale maggiore, ha trovato pochissimo spazio nei Gunners nelle ultime stagioni ed è stato offerto alla Roma da alcuni intermediari. Il suo contratto peraltro è in scadenza il prossimo giugno, ma profilo del calciatore però non convince molto il club giallorosso.

(Corsport)