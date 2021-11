Calciomercato Roma: Mayoral vuole la Fiorentina, ma il Real lo cede solo a titolo definitivo

Ad alcuni amici avrebbe confessato che dappertutto vorrebbe trovarsi, meno che in una squadra che non lo considera. Un particolare, rivelato dal quotidiano fiorentino, che allontana sempre di più Borja Mayoral dalla Roma. Finora scarsamente utilizzato da Mourinho, lo spagnolo è pronto a fare le valigie a gennaio e la Fiorentina appare la destinazione più accreditata.

Una soluzione gradita al giocatore, che si è confidato al riguardo con alcuni degli spagnoli in forza ai viola, tra cui Odriozola (suo ex compagno di squadra ai tempi del Real Madrid), rivelando peraltro la sua ammirazione per Dusan Vlahovic. Un affare possibile e favorito anche dai buoni rapporti tra la Fiorentina e il Real Madrid, che detiene il cartellino di Mayoral. Il nodo principale è pero rappresentato dalle richieste del Real: niente prestito, solo cessione a titolo definitivo, per la quale la cifra (trattabile) è di 15 milioni.

(La Nazione)