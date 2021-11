Calciomercato Roma: interesse per il classe 2003 Altikardes del Bursaspor

La società giallorossa continua a cercare rinforzi per accontentare le richieste di José Mourinho. Tiago Pinto ora avrebbe messo nel mirino un giocatore per il futuro, ovvero Taha Altikardes. Il classe 2003 è un difensore centrale del Bursaspor, squadra del campionato turco. Il calciatore viene considerato uno dei migliori prospetti del paese e la richiesta del club è di circa un milione e mezzo. La Roma è interessata, ma per assicurarsi questo talento deve battere la concorrenza del Friburgo.

(calciomercato.it)

