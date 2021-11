Calciomercato Roma, Eberl (ds Borussia M'Gladbach): "Non posso escludere una partenza di Zakaria a gennaio"

Il DS del Borussia Mönchengladbach, Max Eberl, ha parlato del futuro del centrocampista Denis Zakaria, entrato ormai da mesi in orbita Roma. Queste le sue parole:

“Giocatori come Ginter e Zakaria troveranno sempre un contratto da qualche parte, questo è chiaro. Ma loro due non vogliono un contratto qualsiasi, sono ambiziosi. E non dico solo a livello economico, anche dal punto di vista sportivo. Continueremo a parlare con loro e gli offriamo quello che possiamo. Sono ancora fiducioso. Partenza già a gennaio? Ribadisco le nostre intenzioni: vogliamo rinnovare con loro. Però non posso escludere niente di questi tempi”.

(gladbachlive.de)

