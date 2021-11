Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: sondaggi dei giallorossi per Zakharyan e Tyukavin. Mezza Europa sulla coppia della Dinamo Mosca

Nomi nuovi per il mercato della Roma: secondo quanto riferisce il portale britannico, ci sarebbe anche il club di Trigoria sulla coppia Zakharyan-Tyukavin della Dinamo Mosca. Centrocampista di regia dalle caratteristiche polivalenti Arsen Zakharyan, attaccante che può giocare anche sulla trequarti Konstantin Tyukavin. Stando alle indiscrezioni sarebbero già andati in scena dei contatti tra il club giallorosso e quello russo, per capire i margini di un'eventuale trattativa.

Ma la concorrenza è spietata: sul duo c'è infatti il gradimento di mezza Europa. Fra gli estimatori Inter, Atalanta, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Real, Siviglia e Ajax. In vantaggio ci sarebbero però le inglesi, su tutte Chelsea e Manchester City.

(teamtalk.com)

