Calciomercato Roma, dalla Spagna: su Mayoral c'è anche il Siviglia

Continuano a susseguirsi le voci di mercato relative a Borja Mayoral, che ha trovato finora pochissimo spazio fra le scelte di Josè Mourinho: non è ormai più un segreto che l'attaccante in prestito alla Roma dal Real Madrid piaccia alla Fiorentina, che potrebbe approfittare della situazione per accaparrarselo. Ma la Viola non è l'unica pretendente. Come riporta il portale iberico su Mayoral sarebbe infatti vivo anche l'interesse del Siviglia, che punta a trovare un calciatore da affiancare a Munir ed En-Nesyri.

(estadiodeportivo.com)

