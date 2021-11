Calciomercato Roma, dalla Spagna: giallorossi unico club disposto a fare un'offerta per Zakaria a gennaio

Quello di Denis Zakaria è uno dei nomi sul tavolo di José Mourinho per rinforzare il centrocampo, non è una novità, ruolo di cui il tecnico portoghese ha fatto più volte capire di non essere soddisfatto. Il Borussia Mönchengladbach sa che se vorrà incassare qualcosa dall'addio di Zakaria dovrà fare in fretta e cercare di venderlo a gennaio, visto che il mediano classe 1996 da gennaio sarà libero di accordarsi con qualsiasi squadra, essendo il suo contratto in scadenza a giugno 2022.

La Roma secondo il portale spagnolo sarebbe l'unica squadra disposta a fare un'offerta anche al club e starebbe già trattando sia con la società tedesca sia con il centrocampista, che ha ormai deciso di non rinnovare con il Borussia.

