L'arrivo di Balzaretti sulla scrivania del Vicenza ha fatto pervenire l'interesse del club biancorosso per uno dei giovani della Roma che ha trovato anche spazio in prima squadra in questa parte iniziale di stagione. Si tratta di Zalewski per il quale sono già arrivati interessamenti da altri 5 club di Serie B ma la risposta della Roma è stata chiara: non si muove.

(trivenetogoal.it)

