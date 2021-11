Non solo un centrocampista e un terzino, la Roma punta ancHe un difensore centrale visti i problemi di Smalling e periodo no di Kumbulla. Un nome sulla lista di Tiago Pinto è quello di Marcao, centrale del Galatasaray, già accostato ai giallorossi in estate. Secondo il portale dedicato al mercato, però, sulle tracce del brasiliano ci sarebbe anche l'Inter.

(tmw.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE