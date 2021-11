Calciomercato Roma, ag. Rugani: "Daniele vicinissimo ai giallorossi ai tempi di Petrachi. Eravamo pronti a partire"

Intervenuto ai microfoni della web tv, ha parlato di un retroscena di mercato Davide Torchia, agente tra gli altri del difensore della Juventus Daniele Rugani. Il procuratore ha raccontato come in passato il calciatore sia stato vicino a vestire i colori giallorossi. Di seguito le sue dichiarazioni in merito: "E' stato molto vicino alla Roma quando c’era Petrachi, la Juventus dava via il giocatore solo per un’offerta molto importante e la Roma poi ha avuto la chance di prendere Smalling che aveva il suo bagaglio di esperienza. Eravamo proprio pronti per partire".

