Ancora la Premier come ipotesi per Paulo Fonseca. Dopo il Tottenham la scorsa estate e le voci sul Newcastle dopo il cambio di proprietà nei Magpies, sembra esserci anche l'ipotesi Aston Villa per l'ex allenatore della Roma. Come riferisce la stampa inglese sono già stati avviati contatti informali da parte del club di Birmingham, visto che la posizione dell'attuale tecnico Dean Smith è fortemente in bilico, con l'agente dell'allenatore portoghese.

(Daily Mail)

