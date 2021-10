Colpo in ottica futura per la Roma, che stavolta pesca nel vivaio di una delle avversarie in Conference League. Ufficializzato sul profilo twitter del club l'arrivo del portiere norvegese Magnus Brondbo, che giocherà per l'Under 17. Non può mancare, ovviamente, l'accoglienza di rito: "Benvenuto nella nostra squadra".

? Benvenuto nella nostra squadra U17 a Magnus Brondbo, portiere norvegese proveniente dal Bodo/Glimt#ASRoma pic.twitter.com/gdaYKMdhnX — AS Roma (@OfficialASRoma) October 15, 2021