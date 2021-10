Newcastle: Fonseca favorito per la panchina. Superata la concorrenza di Lampard, Martinez, Gerrard e Favre

La firma potrebbe arrivare la prossima settimana, o subito dopo la sfida di sabato che attende i Magpies sul campo del Crystal Palace. Questione di giorni, dunque, e Paulo Fonseca dovrebbe tornare in panchina dopo il divorzio con la Roma. I contatti con la nuova proprietà del Newcastle, spiega la stampa inglese e in particolar modo "The Guardian" e "Daily Mail", proseguono e i primi colloqui sarebbero stati più che positivi, tanto che il portoghese avrebbe vinto la concorrenza degli altri candidati: da Lampard a Roberto Martinez, da Gerrard a Favre e altri ancora.

L'ex allenatore della Roma sarebbe il prescelto di Amanda Staveley, azionista e direttore responsabile della gestione quotidiana del club. Fonseca, che in estate è stato vicino al Tottenham prima dell'arrivo del ds Paratici, dovrebbe prendere il posto di Steve Bruce, esonerato proprio dopo il ko casalingo contro gli Spurs, dalla prossima settimana.

LEGGI L'ARTICOLO DEL 'THE GUARDIAN'

LEGGI L'ARTICOLO DEL 'DAILY MAIL'