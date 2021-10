Inter, Marotta: "Dzeko obiettivo già dalla scorsa stagione, facilità dell'operazione grazie anche alla serietà della Roma"

Tra i protagonisti del Festival dello Sport in scena a Trento c'è l'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, che durante il suo intervento ha parlato anche del passaggio di Edin Dzeko dalla Roma in nerazzurro: "Quando si pensa ad una sostituzione si prepara una lista grazie allo scouting e alle opportunità di mercato: ci sono obiettivi raggiungibili e non. Ci deve però essere sempre la consapevolezza di raggiungere i propri obiettivi. Dzeko era un obiettivo prioritario già dalla scorsa stagione, grazie alle circostanze favorevoli lui godeva di una promessa della Roma che gli avrebbe concesso la lista gratuita al momento di un'offerta. C'è stata facilità anche grazie alla serietà della Roma, che ha mantenuto la promessa".

"Vlahovic è un grande talento, ci siamo trovati in una situazione impegnativa in cui non ci trovavamo nelle condizioni di concludere - ha aggiunto commentando il talento della Fiorentina, accostato a lungo anche alla Roma -. Era il secondo obiettivo per un aspetto complementare, un giocatore pronto ora e uno nel futuro: sarebbe stato il massimo. Siamo stati contenti però dell'operazione Dzeko".