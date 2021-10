Il calciomercato è chiuso ma la Roma già lavora per non farsi trovare impreparata in occasione della sessione di gennaio. Secondo quanto riportato dalla versione odierna del quotidiano, i giallorossi starebbero cercando un profilo adatto da affiancare a Rick Karsdorp, con Bryan Reynolds che per il momento fatica a convincere Josè Mourinho. Tra i profili sondati c'è quello di Marcus Pedersen, laterale norvegese classe 2000 in forza al Feyenoord.

(Leggo)