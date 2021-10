Ufficializzato il nuovo accordo tra la Roma e Lorenzo Pellegrini, il club giallorosso passerà a sistemare le altre faccende in sospeso. Come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, infatti, Tiago Pinto inizierà a lavorare per l'adeguamento di contratto di Nicolò Zaniolo, Gianluca Mancini e Bryan Cristante, che al momento percepiscono rispettivamente 2.5, 1.6 e 1.8 milioni di euro a stagione.

(La Repubblica)