Calciomercato Roma: i giallorossi insistono per trovare l'intesa con Zakaria

Con una rosa ed un monte ingaggi parzialmente sfoltiti - l'ultimo addio è quello di Nzonzi che si è accasato all'Al Rayyan - la Roma pensa di regalare a Mourinho il centrocampista che non è arrivato in estate. Nel mirino del club c'è ancora Denis Zakaria, svizzero del Borussia Monchengladbach con contratto in scadenza nel 2022. I giallorossi sono consapevoli del fatto che il classe '96 rappresenti un'occasione sul mercato e per questo lavorano per trovare un accordo con il giocatore: l'obiettivo è quello di strappare il 'sì' per un trasferimento a giugno per poi lavorare ai fianchi il Gladbach affinché accetti di privarsi del centrocampista già a gennaio, così da non perderlo a zero.

(gianlucadimarzio.com)

