Calciomercato Roma, dalla Spagna: il Milan pensa a Diawara come rinforzo a centrocampo per gennaio

Il rinnovo di Franck Kessié appare sempre più lontano e per questo il Milan starebbe iniziando a pensare ad un suo sostituto. Al momento sul centrocampista ivoriano ci sarebbero PSG e Real Madrid, pronte a prenderlo a parametro zero in estate. Secondo fonti vicine a TodoFichajes, i rossoneri avrebbero messo nel mirino Amadou Diawara, finito ai margini del progetto di Mourinho soprattutto dopo la sconfitta contro il Bodo/Glimt. Il club di Milano però vorrebbe acquistarlo nel mercato di gennaio, senza aspettare la partenza di Kessié. Il giocatore della Guinea sarebbe un ulteriore rinforzo per la mediana di Pioli e per la Roma è uno dei cedibili. Il Milan sarebbe pronto ad offrire circa 10 milioni di euro per assicurarselo.

(todofichajes.com)

