Calciomercato Roma: anche la Juve pensa a Zakaria

Come riportato da Tuttosport, la Juventus è alla ricerca di un nuovo centrocampista ed uno dei nomi sondati è proprio Zakaria, giocatore del Borussia Monchengladbach ed oggetto dei desideri anche della Roma di Mourinho. Lo svizzero sarebbe l'alternativa ad altri due obiettivi, ovvero Gravenberch dell'Ajax e Witsel del Borussia Dortmund. Quest'ultimo, proprio come Zakaria, ha il contratto in scadenza nel 2022. Il trentaduenne belga era già ad un passo dai bianconeri nel 2016 e la Juve potrebbe portarlo a Torino già a gennaio pagando un piccolo indennizzo. Già nella scorsa settimana c'è stato qualche contatto ed al momento è una pista concreta.

(tuttosport)