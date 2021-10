Calciomercato, Juric: "Belotti non rinnova il contratto ma a gennaio resterà"

"Belotti a gennaio sicuramente non andrà via. Non firmerà il contratto e poi a fine stagione deciderà cosa fare e cos'è meglio per il suo futuro". Sono queste le parole di Ivan Juric nella conferenza stampa alla vigilia di Milan-Torino, in programma alle 20.45 a San Siro. Il tecnico granata non si nasconde e fa chiarezza sul 'Gallo' e la questione contratto, in scadenza nel giugno 2022. A Belotti, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe stato già offerto un quadriennale a 3,5 milioni di euro lordi a stagione, più un milione al momento della firma: proposta declinata.

Il campione d'Europa sarebbe per giunta un obiettivo di mercato proprio del Milan, che, battendo il Torino, avrà domani la possibilità di allungare momentaneamente in classifica sul Napoli, capolista a pari punti (25) con i rossoneri.