Calciomercato, dall'Inghilterra: Fonseca in lizza per la panchina del Newcastle

Dopo la trattativa fallita in estate con il Tottenham, potrebbe esserci ancora la Premier League nel futuro di Paulo Fonseca. Come riporta la stampa inglese l'ex tecnico della Roma è in corsa per la panchina del Newcastle.

L'ex allenatore giallorosso, attualmente senza squadra, è tra i tecnici valutati dalla nuova proprietà del club inglese (rilevato nei giorni scorsi dal fondo sovrano dell'Arabia Saudita), visto che l'attuale allenatore Steve Bruce non appare destinato alla conferma. Tra gli allenatori sondati anche Steven Gerrard, che il prossimo anno lascerà i Rangers.

(daily mirror)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE