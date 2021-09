Under 17, preso il centrocampista brasiliano E Costa Cesco dal Corinthians. La Roma: "Benvenuto" (FOTO)

La Roma continua a pensare al futuro e piazza un colpo sul mercato per il settore giovanile: ufficializzato l'acquisto, per l'Under 17, del centrocampista brasiliano E Costa Cesco, che arriva dal Corinthians. Con l'occasione, la società accoglie così il giovane calciatore: "Benvenuto nella nostra squadra".

? Benvenuto nella nostra squadra Under 17 a E Costa Cesco, centrocampista brasiliano, proveniente dal Corinthians#ASRoma pic.twitter.com/9mznfQt1hT — AS Roma (@OfficialASRoma) September 17, 2021