"Il Besiktas ha concluso la stagione di trasferimento dei giocatori 2021 dopo aver acquistito in prestito dal Barcellona Miralem Pjanic. L'esperto centrocampista bosniaco Pjanic (nato il 2 aprile 1990) ha giocato anche per Metz, Lione, Roma e Juventus". Così la squadra turca in un comunicato ha annunciato l'arrivo dell'ex romanista, accostato anche alla Roma nell'ultimo mercato estivo.