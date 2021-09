Ufficiale: Montella è il nuovo allenatore dell'Adana Demirspor

Annuncio in casa dell'Adana Demirspor, che ufficializza il suo nuovo allenatore: si tratta di Vincenzo Montella, che dà dunque il via ad una nuova avventura in Turchia. "Siglato un accordo biennale con l'allenatore Vincenzo Montella, che in precedenza ha allenato Fiorentina, Siviglia, Milan, Sampdoria e Roma", si legge sui canali ufficiali della squadra turca.

Kulübümüz daha önce Fiorentina, Sevilla, Milan, Sampdoria ve Roma takımlarını çalıştıran teknik direktör Vincenzo Montella ile 2 yıllık anlaşma imzalamıştır. pic.twitter.com/WkyYVZLDNI — Adana Demirspor ?❌? (@AdsKulubu) September 1, 2021