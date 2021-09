Tiago Pinto, con lui in conferenza tutta la 'squadra mercato': da De Sanctis a Lombardo, passando per Vitali, Muscarà e Fonzo (FOTO)

Ci ha tenuto a riconoscere il merito della sua squadra di mercato Tiago Pinto, portando con sé in conferenza stampa Morgan De Sanctis (vice ds), Maurizio Lombardo (segretario generale), Lorenzo Vitali (legal), Daniele Muscarà (legal), Roberto Fonzo (finance). Per prima cosa il General Manager giallorosso ci ha tenuto a ringraziare tutti i professionisti che lo hanno affiancato nel corso della sessione di mercato, senza i quali non sarebbe stato possibile compiere lo sforzo fatto dalla Roma per ridurre il numero di giocatori sotto contratto ed il monte ingaggi.