Calciomercato Roma, Zakaria: "Niente di specifico con i giallorossi. Mourinho? Non entro nei dettagli"

Tra i nomi accostati alla Roma nella finestra di mercato appena conclusa c'era anche il profilo di Denis Zakaria, in forza al Borussia Mönchengladbach. Dal ritiro della Svizzera il centrocampista ha parlato anche delle voci di mercato e della Roma. Le sue dichiarazioni riportate dal sito svizzero:

Come hai vissuto questa finestra di mercato in cui volevi davvero lasciare il Borussia Mönchengladbach?

"Erano solo voci, così potevo mantenere la calma. Mi sento a casa a Gladbach e non vedo l'ora di rimanere lì".

Il tuo contratto è in scadenza. Ti sei sentito sotto pressione perché ora e in inverno puoi portare soldi al club solo con un tuo trasferimento?

"No, non c'è fretta, ma ho avuto la sensazione che alcune persone avrebbero voluto che riportassi dei soldi al club. Purtroppo non tutti erano d'accordo. Oggi non è possibile prevedere se prolungherò la mia carriera al Gladbach o lascerò il club. Al momento sono qui e mi sto divertendo un sacco".

Hai cambiato agente quest'estate. Sei rimasto deluso dal fatto che non sei riuscito a trovare una via d'uscita?

"No, è soprattutto una decisione di cuore. Mi sembrava che non funzionasse come previsto. Questa agenzia non mi andava bene. Non vedevo un futuro insieme a loro".

Abbiamo parlato molto della Roma durante la finestra di mercato. José Mourinho ti ha chiamato direttamente?

"Non c'era niente di specifico".

Ma ti ha chiamato?

"Non entro nei dettagli, ma non c'era nulla di specifico".

(blick.ch)

