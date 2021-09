Calciomercato Roma, stallo Nzonzi: 'no' a tutte le altre destinazioni proposte

Nessuna novità sul fronte degli esuberi in casa Roma. Non si sblocca in particolare l'addio di Steven Nzonzi, che pare destinato a restare (da fuori rosa) almeno fino a gennaio, quando potrà liberarsi a parametro zero. Secondo le ultime indiscrezioni la società ha proposto al giocatore francese nuove soluzioni in paesi dove il mercato in entrata è ancora aperto, ma il centrocampista continua a rifiutare ogni destinazione. In estate Nzonzi aveva già detto no al Benfica e ai qatarioti dell'Al Rayyan.

(Il Tempo)