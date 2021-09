Calciomercato Roma: spunta Dalot per gennaio, piace anche Molina

La sessione di mercato invernale è ancora lontana ma la Roma è già al lavoro per regalare i primi rinforzi a Mourinho. Fari puntati non più sul centrocampo ma sulla fascia destra, visto che lo Special One si trova a corto di alternative per il titolare Karsdorp. Reynolds non ha convinto il tecnico portoghese, che ha inoltre escluso il reintegro di Santon, di conseguenza si guarda a delle possibili occasioni. Una di queste è Diogo Dalot, terzino portoghese del Manchester United rientrato alla base dopo il prestito al Milan della passata stagione.

Dalot, che era stato accostato ai giallorossi nella passata stagione proprio prima del suo approdo al Milan, tra l'altro fu voluto ai Red Devils proprio dallo stesso Mourinho. Il gm Tiago Pinto sta studiando la strategia per prelevare l'esterno portoghese, convocato in Nazionale negli ultimi Europei: possibile il prestito con diritto di riscatto. Un'altra idea porta ad una soluzione 'casalinga': l'argentino Nahuel Molina dell'Udinese.

(calciomercato.com)

