Non si sblocca la trattativa che doveva portare Steven Nzonzi a lasciare la Capitale e trasferirsi all'Al-Rayyan. Stando a quanto riportato dal portale francese, nonostante Laurent Blanc stesse spingendo per arrivare al francese la distanza per chiudere la trattativa era troppa. Nzonzi resterà quindi a Roma e potrà cercare una squadra in vista del mercato di gennaio visto che il suo contratto scadrà nel giugno 2022 e la sua cessione dovrebbe essere agevolata.

(footmercato.net)

