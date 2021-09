Potrebbero essere i giorni decisivi per il futuro di Lorenzo Pellegrini. Stando alle ultime indiscrezioni ci sarà presto un appuntamento tra l'agente del capitano della Roma e il club giallorosso per iniziare le trattative per il rinnovo di contratto, in scadenza il prossimo giugno. L'incontro ci sarà tra questo week-end e l'inizio della prossima settimana.

(tuttomercatoweb.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE