Calciomercato Roma, retroscena esuberi: non saranno considerati in nessun caso da Mourinho

Retroscena sul prossimo futuro della Roma di Mourinho: secondo quanto riferisce l'esperto di calciomercato, i giocatori che hanno rifiutato sistematicamente ogni tipo di destinazione in questa sessione di calciomercato - l'argomento è stato ampiamente trattato da Tiago Pinto nella conferenza stampa a commento del mercato appena conclusosi - non verranno presi in considerazione dal tecnico in nessun caso, nemmeno se si arrivasse ad una situazione di emergenza per infortuni o squalifiche di giocatori della cosiddetta 'lista A'. Nessuna speranza dunque, nello specifico, per Davide Santon, Federico Fazio e Steven Nzonzi di recuperare posizioni nelle gerarchie dell'allenatore.

(gianlucadimarzio.com)

