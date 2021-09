Calciomercato Roma, parla il ds del Moenchengladbach : "Vogliamo convincere Zakaria a restare con noi"

Max Eberl, direttore sportivo del Borussia Moenchengladbach ha rilasciato alcune dichiarazioni all'emittente satellitare tedesco in cui, tra le altre cose, ha reso noto di voler blindare Denis Zakaria, centrocampista svizzero che nell'ultima sessione di calciomercato era stato accostato alla Roma di José Mourinho. La società giallorossa, considerato che il giocatore sta per andare in scadenza di contratto, sembra pronta a tentare un nuovo affondo durante il mercato invernale, ma le parole del direttore sportivo tedesco fanno pensare che il club farà di tutto per non lasciarlo partire. Queste le sue parole: "Faremo di tutto per presentare offerte ai giocatori che poi verranno accettate. Il calciatore sa quanto è importante per noi, vogliamo convincerlo che restare è la scelta giusta".

(Sky Sport deutsch)