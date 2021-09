Calciomercato Roma: Nzonzi atterrato in Qatar, oggi l'incontro con l'Al Rayyan

Altro passo per il trasferimento di Steven Nzonzi all'Al Rayyan: secondo quanto riferito da Nicolò Schira su Twitter il centrocampista sarebbe atterrato nelle ultime ore in Qatar, dove oggi incontrerà gli esponenti del club che da mesi lo sta corteggiando, e che sarebbe fiducioso di riuscire finalmente a chiudere l'affare. Dal canto suo Laurent Blanc, allenatore della squadra qatariota, considera il francese una priorità e starebbe spingendo fortemente per tesserarlo.

