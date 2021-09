Calciomercato Roma: la Juventus pensa a Xhaka per il centrocampo

La Roma si prepara a scendere in campo questa sera all'Olimpico contro l'Udinese, ma i giallorossi continuano a monitorare il mercato in vista della finestra di gennaio. Non è un segreto che Mourinho voglia un altro centrocampista e tra i vari nomi a cui il club proverà ad arrivare sembra esserci sempre quello di Granit Xhaka, che durante la sessione di mercato estivo sembrava vicino in più occasioni ai giallorossi. Stando a quanto riportato però dal portale di calciomercato, sul giocatore sarebbe forte anche l'interesse della Juventus che proverebbe in caso di inizio di una trattativa con l'Arsenal spingerebbe per uno scambio con McKennie, che non convince Allegri.

(calciomercato.com)