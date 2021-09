Calciomercato Roma, dalla Spagna: per Mayoral possibile partenza a gennaio. Su di lui Fiorentina, Atalanta e diversi club di Liga

Con l'arrivo in giallorosso di Tammy Abraham e Eldor Shomurodov, Borja Mayoral sembrerebbe poter faticare a trovare minuti di calcio giocato nella Roma. Secondo quanto riferisce il portale spagnolo, l'attaccante potrebbe lasciare la il club giallorosso già a gennaio. Saranno ovviamente decisivi i prossimi mesi, ma se il classe '97 non dovesse trovare spazio potrebbe giocare di sponda con il Real Madrid - ancora proprietario del cartellino - e trovare una nuova destinazione. Piace in Serie A a Fiorentina e Atalanta, oltre che a diverse squadre di Liga.

(todofichajes.com)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE