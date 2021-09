Calciomercato Roma, dalla Francia rilanciano: Diawara al Galatasaray in prestito. Vicino l'accordo tra i club

La Roma continua a lavorare sul fronte del mercato per piazzare alcuni giocatori in uscita e Tiago Pinto sembra prossimo a un'altra cessione. Stando a quanto riportato dal giornalista francese Nabil Djellit sul proprio profilo Twitter, la Roma e il Galatasaray sarebbero vicini a chiudere un accordo per il cartellino di Amadou Diawara. Il giocatore, rientrato oggi nella Capitale dopo la disavventura in Guinea, lascerebbe i giallorossi con la formula del prestito.

