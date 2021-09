Calciomercato Roma, dagli USA: Reynolds può partire in prestito a gennaio

Tesserato lo scorso gennaio dalla Roma, Bryan Reynolds fatica ancora a trovare spazio con la maglia giallorossa. Il terzino non sembra esser riuscito a far breccia, almeno per il momento, nel cuore di Josè Mourinho e, come riporta il sito della Major League Soccer statunitense, non è escluso che possa partire a gennaio. Un prestito - destinazione ancora ignota - potrebbe infatti essere la soluzione giusta affinché l'ex Dallas trovi spazio e continui il suo processo di maturazione.

(mlssoccer.com)

