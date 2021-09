Calciomercato: l'ex giallorosso Mirante si offre al Napoli

È svincolato dallo scorso giugno alla scadenza del suo contratto con la Roma. Nel frattempo ha conseguito il patentino da allenatore Uefa B ma Antonio Mirante non ha messo da parte l'ipotesi di tornare a giocare. Nelle ultime ore infatti l'ex portiere giallorosso si è proposto al Napoli, alle prese con un serio problema per quanto riguarda i portieri. Con l'infortunio di Meret e con Ospina impegnato in Nazionale, c'è il rischio concreto che Spalletti debba schierare il terzo portiere per il match con la Juve della prossima settimana.

Quella di Mirante, che nel frattempo si sta allenando regolarmente, si tratterebbe ovviamente di una soluzione tampone che però il Napoli non tiene in considerazione. Il club azzurro non è infatti orientato ad ingaggiare un altro portiere.

(Il Mattino)