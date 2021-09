Dopo essersi svincolato dalla Roma, Javier Pastore pensa al futuro. E per il Flaco, nonostante stagioni difficili, potrebbe aprirsi un'opportunità in Argentina. Come scrive il portale d'informazione, l'ex Psg sarebbe finito nel mirino del Boca Juniors. L’argentino non ha mai nascosto di gradire un ritorno in patria e questa potrebbe essere l’occasione per rimettersi in gioco.

(fichajes.net)

