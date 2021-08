Lorenzo Valeau saluta definitivamente la Roma. Dopo varie esperienze negli anni in prestito, il terzino classe 1999 si trasferisce a titolo definitivo al Seregno, club che milita in Serie C. Lo annuncia il club giallorosso con una nota su Twitter augurando al giocatore "in bocca al lupo per il futuro".

