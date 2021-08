UFFICIALE: Providence in prestito al Bruges (FOTO)

Nuova esperienza in Belgio per Ruben Providence: l'esterno francese classe 2001 si trasferisce in prestito al Bruges, il cui interesse era stato anticipato nei giorni scorsi dalle indiscrezioni de LAROMA24.IT. Comunicando la cessione temporanea del ragazzo, la Roma su Twitter gli augura "in bocca al lupo".

? Providence ceduto in prestito al Bruges. In bocca al lupo, Ruben!#ASRoma pic.twitter.com/tQl2L92gD5 — AS Roma (@OfficialASRoma) August 20, 2021

Lo annuncia anche il club belga: