Ufficiale: Podgoreanu ceduto allo Spezia (FOTO)

Suf Podgoreanu lascia la Roma. L'ormai ex attaccante della Primavera giallorossa ha firmato per lo Spezia. Classe 2002, nella scorsa stagione titolare nell'undici di Alberto De Rossi, Podgoreanu si trasferisce in Liguria a titolo definitivo e dopo la firma del contratto ha posato per le foto di rito con il direttore sportivo Roberto Pecini.

Lo Spezia ha battuto la concorrenza di Verona, Bologna e Austria Vienna per aggiudicarsi l'attaccante israeliano, che sarà aggregato alla Primavera guidata da un altro ex giallorosso, il tecnico turco Tugberk Tanrivermis.

(cittadellospezia.it)