Ufficiale: Podgoreanu ceduto allo Spezia a titolo definitivo

Dopo una stagione in Primavera, finisce l'esperienza alla Roma di Suf Podgoreanu. L'attaccante israeliano si trasferisce allo Spezia, con cui ha già firmato il nuovo contratto da giorni. Oggi l'annuncio ufficiale del club giallorosso via Twitter, che conferma quanto trapelato in precedenza: sarà un trasferimento a titolo definitivo.