Ufficializzato il passaggio di German Pezzella dalla Fiorentina al Real Betis: l'argentino firma con il club di Siviglia un contratto fino al 2025. Il difensore non sarà dunque a disposizione di Vincenzo Italiano in occasione del debutto in campionato contro la Roma, previsto per domenica alle 20.45.

(realbetisbalompie.es)

