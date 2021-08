UFFICIALE: Pedro è un nuovo giocatore della Lazio, indosserà la maglia numero 9 (FOTO)

Dopo le visite mediche svolte in mattinata, ora è ufficiale: Pedro è un nuovo giocatore della Lazio. Lo spagnolo ex Barça, dopo una sola stagione con la maglia della Roma e dopo esser finito tra gli esuberi in casa giallorossa, si trasferisce dai rivali cittadini. L'ormai ex giallorosso ritroverà Maurizio Sarri dopo l'esperienza insieme al Chelsea e indosserà la maglia numero 9. Lo annuncia il club di Lotito con un nota su Twitter e uno scatto di Pedro con la sciarpa biancoceleste.