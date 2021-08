Ritorno in patria per Radja Nainggolan, che firma un biennale con l'Anversa. Il centrocampista ex Roma aveva risolto il proprio contratto con l'Inter e ora c'è anche l'annuncio ufficiale della sua nuova avventura da parte del club belga: "Uno dei calciatori più chiacchierati del calcio europeo torna finalmente sul suolo di Anversa. Radja Nainggolan ha superato con successo i test medici e ha appena firmato un contratto di 2 anni"

(royalanterpfc.be)

