Ufficiale: Evangelisti e Logrieco all'Empoli

Nuove avventura per i giovani giallorossi Evangelisti e Logrieco. È ufficiale anche il loro passaggio all'Empoli, come annuncia il club su Twitter. Nell'ultimo giorno di calciomercato, Nicolò Evangelisti, difensore classe 2003, e Alessandro Logrieco, centrocampista classe 2003, lasciano dunque la capitale.

?☑ Quattro nuovi arrivi per la Primavera.

Luca Bonassi, centrocampista 2004 dal #PonteSanPietro; Niccolò Evangelisti, difensore 2003 dalla @OfficialASRoma; Lúkas Logi Heimisson, attaccante islandese 2003 dal #Fjölnir; Alessandro Logrieco, centrocampista 2003 dalla Roma pic.twitter.com/80zbjyXSr0 — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) August 31, 2021