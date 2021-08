Ufficiale: divorzio Messi-Barcellona. L'annuncio del club blaugrana: «Non proseguirà con noi»

È ufficiale: Lionel Messi non sarà più un giocatore del Barcellona. Il club blaugrana ha annunciato con una nota ufficiale la separazione con l'attaccante argentino, il cui contratto era scaduto lo scorso giugno e con il quale si sono arenate le trattative per il rinnovo. "Nonostante il Barcellona e Lionel Messi avessero raggiunto un accordo - esordisce la nota ufficiale - e avessero la chiara intenzione di firmare un nuovo contratto oggi, questo non è avvenuto a causa di ostacoli finanziari e strutturali".

Il comunicato fa diretto riferimento al tetto salariale introdotto nella Liga spagnola. "A causa della situazione che si è creata, Messi non resterà al Barcellona. Entrambe le parti sono profondamente dispiaciute del fatto che i desideri del giocatore e del club non sono stati soddisfatti. Il Barcellona ringrazia il giocatore per il suo contributo e gli augura il meglio per il futuro".

(fcbarcelona.cat)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE