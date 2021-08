Nuova avventura, dopo l'esperienza al Cosenza, per Devid Bouah: il terzino classe 2001 lascia di nuovo la Roma e si trasferisce a titolo temporaneo al Teramo in Serie C. Lo annuncia il club giallorosso su Twitter augurando a Bouah "in bocca al lupo" per la stagione.

