Arriva un'altra cessione per la Roma. Come scrive il club attraverso il proprio account twitter, infatti, è ufficiale il passaggio di William Bianda ai francesi del Nancy. Il difensore si trasferisce in prestito. Lo scorso anno aveva giocato, sempre in prestito, con i belgi dello Zulte Waregem.

? William Bianda ceduto in prestito al Nancy. In bocca al lupo!#ASRoma pic.twitter.com/rfhfxHC14D — AS Roma (@OfficialASRoma) August 22, 2021